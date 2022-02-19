بعد فيديو الضرب والضجة الكبيرة.. شاهد العروس المصرية بأحضان زوجها

بعد تداول فيديو في مصر لضرب زوج من محافظة الإسماعيلية لعروسه ليلة زفافهما، وإصابة العروس، كشف مقطع آخر خلال الساعات الماضية عن تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية.





وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر شهدت أمس واقعة مؤسفة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب، بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.



ضرب وإصابة

فيما تداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما وصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف.

فيما تداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.وتناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف، وبعد شد وجذب انسحبت العروس من المشهد مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل".فيما وصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف.

قصة حب

ليتبين لاحقا أن العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عاما وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف أدى لنشوب المشاجرة.

في حين أوضح والد العريس أن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباح اليوم الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.