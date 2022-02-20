تركيا: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه بحث مع مسؤولي الحكومة العراقية المركزية واقليم الشمال، مكافحة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي انطلق الجمعة ويختتم أعماله الأحد.

وأوضح أكار أنه شرح خلال الجلسات واللقاءات الثنائية، كفاح تركيا ضد تتظيمات "بي كا كا"، وداعش و"غولن" الإرهابية، وتطلعات بلاده من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار الوزير التركي إلى أن "عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا".

وتطرق أكار إلى لقاءاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس اقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأكد أكار أن تركيا تحترم حدود واستقلال وسيادة كافة جيرانها، كما أنها في الوقت ذاته تحرص على حماية أمنها، وستواصل كفاحها حتى القضاء على آخر إرهابي.

ولفت الى أن قيام تركيا بعمليات ضد الإرهاب في المنطقة (شمالي العراق) لا يعني عدم احترام جيرانها، بل مساعدتهم على التخلص من العناصر الإرهابية المتمركزة هناك، بحسب قوله.

وأشار الى أنه كان هناك توافقا خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بشأن ضرورة تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية بأسرع وقت.

وأفاد بأنه أكد للجانب العراقي على أن تركيا ستواصل استهداف الإرهابيين أينما كانوا، في سبيل ذلك.