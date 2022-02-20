إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكوفيد-19.

وأضاف القصر الملكي أن الملكة إليزابيث الثانية تعاني من أعراض بسيطة ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

