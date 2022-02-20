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موسكو تحسم الجدل: لا نحاول احتلال أي دولة

دوليات

2022-02-20 | 11:45
موسكو تحسم الجدل: لا نحاول احتلال أي دولة
1,734 مشاهدة

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن بلاده لا تنوي شن أي عملية غزو لأوكرانيا، قائلا إن موسكو تعتبر منطقة دونباس جزءا من الأراضي الأوكرانية.

وقال أنطونوف، في حديث نقلته قناة "CBS" الأمريكية، اليوم الأحد، تعليقا على الادعاءات الغربية حول خطط روسيا لمهاجمة أوكرانيا: "لا غزو ولا خطط لشنه".

وأضاف أنطونوف: "لا نحاول على الإطلاق السيطرة على أراضي أي دولة أجنبية. أود أن أؤكد أن دونباس و(بما في ذلك) لوغانسك جزء من أوكرانيا".

وتابع: "أكدت روسيا علنا استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا العالقة، والقوات الروسية منتشرة في الأراضي السيادية التابعة لروسيا، إننا لا نهدد أحدا".

وشدد أنطونوف في الوقت ذاته على أن مسألة واقع شبه جزيرة القرم، التي عادت عام 2014 إلى قوام روسيا، مغلقة بالنسبة إلى بلاده، مبينا: "نحن لا نريد حتى مناقشتها".

وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.
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