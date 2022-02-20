حاول إنقاذ صياد.. قصة وفاة طبيب عراقي في أستراليا

وقالت الشرطة إن لقمان جبير (35 عاما) الذي يعمل في مجال الأبحاث السرطانية في جامعة غريفيث الأسترالية نزل إلى المياه بميامي مساء الخميس الماضي مع رجلين آخرين لإنقاذ صياد سمك يواجه الغرق، ولكن الأمواج القوية جرفته إلى البحر.وأُعيد الصياد بأمان إلى الشاطئ، لكن الدكتور جبير لم يُر منذ عملية الإنقاذ، وفشلت عملية بحث واسعة النطاق بالأرض والجو والماء في العثور عليه، إلى أن عثروا على جثته قبالة شاطئ ميرميد الجمعة.وكان الدكتور جبير غادر العراق عام 2014، حيث كان طبيبا مؤهلا، وأعيد تأهيله في أستراليا، باحثا في مجال السرطان بجامعة غريفيث.وتحدث زميل له من جامعة غريفيث د.نيغل مكميلان قائلاً إن لقمان "كان زميلا رائعا، وصديقا، وعالما متفانيا، وكان يعمل على تقنية تعديل الجينات تسمى كريسبر، لاستخدامها في مكافحة السرطان".