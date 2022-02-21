Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"من شدة الفرح".. وفاة إيراني بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لارتكابه انتهاكات جسيمة.. امريكا تعتقل متعاقدا يدير مصنعا للأسلحة في العراق

دوليات

2022-02-21 | 03:13
لارتكابه انتهاكات جسيمة.. امريكا تعتقل متعاقدا يدير مصنعا للأسلحة في العراق
1,173 مشاهدة

افادت وزارة العدل الامريكية، باعتقال مقاول أميركي يدير مصنعا للأسلحة في العراق لارتكابه انتهاكات جسيمة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مقاول أسلحة أميركي متهم بتعذيب عمال في كردستان العراق محتجز الآن في الفيدرالية"، مبينة ان "روس روجيو، من سترودسبورغ، اتهم بخنق عامل بحزام، والتهديد بقطع أحد أصابع الشخص وتوجيه الجنود الأكراد لإلحاق آلام ومعاناة جسدية وعقلية أخرى شديدة".
 
وذكرت رويترز أن مكتب التحقيقات الفدرالي حقق في مزاعم التعذيب".
 
واضافت الوزارة إن روجيو ، 53 عامًا، هو ثاني مواطن أمريكي والرابع بشكل عام يتم اتهامه بانتهاك قانون التعذيب الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994".
ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب التعذيب وأخرى تتعلق بالتعذيب.
 
وقال جون جورغانوس، المحامي الأمريكي في ولاية بنسلفانيا الذي يتولى القضية ، إن "هيئة المحلفين الكبرى تتهم المدعى عليه بالتعذيب المنهجي لموظف على مدار 39 يومًا على يد جنود أكراد في العراق والمشاركة فيه".
 
وسبق أن اتهم روجيو وشركة Roggio Consulting LLC في لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة في 2018 بتصدير قطع أسلحة نارية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى العراق.
 
ولم ترد شركة Roggio Consulting على الفور على طلب للتعليق.
 
وقالت وزارة العدل إن روجيو كان يدير مشروعًا في عام 2015 لبناء مصنع وإنتاج أسلحة في المنطقة الكردية".
 
يُزعم أن روجيو رتب للجنود اكراد لاحتجاز العامل في قاعدة عسكرية لأسابيع متتالية أثناء استجوابه وتعذيب ضحيته، الذي أثار ناقوس الخطر بشأن أنشطة شركة روجيو.
في حالة إدانته، يواجه روجيو عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا لكل تهمة من تهم التعذيب بالإضافة إلى عقوبة قانونية قصوى تصل إلى 705 سنوات في السجن للتهم الـ 37 المتبقية ، حسبما قالت الإدارة.
 
ولم يتم التعرف على الضحية في إعلان الدائرة يوم الجمعة.
 
وقال لويس كيسادا مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إن "أعمال العنف الشنيعة التي وجهها روس روجيو وضربها بالضحية كانت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معها".
 
تمت إضافة التهم الملغاة إلى لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة والتي يعود تاريخها إلى 2018 والتي اتهمت روجيو وشركة Roggio Consulting LLC بالتآمر لتصدير أجزاء من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع الأسلحة النارية و "خدمات الدفاع" بشكل غير قانوني".

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:40 | 2022-02-21 05:40
05:23 | 2022-02-21 05:23
05:18 | 2022-02-21 05:18
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.