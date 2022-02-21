الخارجية البريطانية: الغزو الروسي لأوكرانيا "مرجح للغاية"

وقالت تراس في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تكثّف المملكة المتحدة وحلفاؤها الاستعدادات لأسوأ سيناريو، يجب أن نجعل التكلفة على روسيا باهظة" في حال غزت أوكرانيا".من جهتها، كشفت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند، اليوم، عن الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا إذا شنت "عدواناً" جديداً على أوكرانيا".وقالت ليند عبر حسابها على "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي "يقف صفاً واحداً ويؤكد على دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مضيفةً: "نعمل على زيادة الدعم لأوكرانيا، بينما نقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات في حال شن عدوان روسي آخر".ودعت الوزيرة السويدية موسكو إلى "خفض التصعيد والانخراط في جهود دبلوماسية مجدية، مؤكدةً على دعم أوكرانيا "دفاعاً عن النظام الأمني الأوروبي".وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.