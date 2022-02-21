لبنان.. وفاة مواطن ونجله داخل بئر

وحسب المعلومات "توفي مواطن ونجله داخل بئر في بلدة مشمش قضاء جبيل، بعد أن نزل الأب إلى بئر قرب منزله بعمق سبعة أمتار يستعمله للمياه، لتنظيفه بواسطة موتور كهربائي لكنه أختنق جراء تنشقه دخان الموتور فسارع ولده البالغ من العمر نحو ثلاثين عاما وتوفي على الفور جراء تنشق الدخان، عندها سارع عامل سوري لمساعدتهما ونزل إلى البئر من دون معرفة مصيره".وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎، إن "عناصر من الدفاع المدني تمكنوا في تمام الساعة 13:45 من تاريخ اليوم الواقع في 21 فبراير 2022، من إنقاذ ثلاثة أشخاص أحدهم من التابعية السورية، سقطوا داخل بئر للمياه على عمق يلامس الـ6 أمتار تقريبا في مشمش-جبيل".وأشار البيان إلى أن عناصر الدفاع المدني "عملوا على استعمال حبال الإنقاذ للتمكن من الوصول إلى الأفراد وإنقاذهم، فيما تم نقلهم الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اثنان منهم بحالة إنعاش قلبي رئوي وذلك لتلقي العلاج اللازم".