لوغانسك ودونيتسك تصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا

وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلسي الشعب في الجمهوريتين عقدا اليوم جلسة طارئة، للمصادقة على هذه الاتفاقية.وقالت الوكالة إن مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك صوت بالإجماع (87 عضوا من الحاضرين) لصالح هذه الاتفاقية.ومن المتوقع أن تدخل المعاهدتين حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق.وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.