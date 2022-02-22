جونسون يحدد العقوبات التي ستفرض على روسيا

وقال جونسون في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، أن "حكومته جمدت أصول كل من جينادي نيكولايفيتش وبوريس ورومانوقيتش وروتنبرج لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين".واكد في جلسة أمام البرلمان لبحث الأزمة الأوكرانية، أن "العديد من الحلفاء الأوروبيين وأميركا سيفرضون أيضا عقوبات شديدة على الكرملين".كما كرر ما قاله سابقا اليوم من أن "التحرّك الروسي في الشرق الأوكراني "ذريعة لتنفيذ غزو شامل"، وقال "عبر إنكار شرعية أوكرانيا كدولة وتصوير وجودها على أنه تهديد مميت لروسيا، يضع بوتين أسس ذريعة من أجل شن هجوم شامل، كما أكد استعداد لندن على الوقوف إلى جانب الحلفاء في الناتو، ودعم كييف أيضا".يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء أمس الاثنين، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.