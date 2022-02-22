واشنطن تبدي موقفاً من إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا

وقال فين خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نعتقد أن هذه الخطوات الروسية هي بداية غزو، غزو روسي جديد لأوكرانيا. وقد شهدتم بالفعل بداية ردنا والذي كما قلنا سيكون سريعًا ودقيقا".وتأتي هذه التصريحات الأمريكية الأخيرة بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.