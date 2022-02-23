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تعرّف إلى أوّل متحف في العالم يركّز على المستقبل!

دوليات

2022-02-23 | 07:13
تعرّف إلى أوّل متحف في العالم يركّز على المستقبل!
533 مشاهدة

على عكس المتاحف حول العالم، لا يركّز متحف المستقبل في دبي على الماضي بل على المستقبل، وليس أيّ مستقبل إنما ذلك المتعلّق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات.

بتاريخ 22-2-2022 المميّز، فتح متحف المستقبل في دبي أبوابه أمام الزوار في احتفال حضره نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ولم الدعوة إلى زيارته تقليدية، بل العكس تمامًا!


فتفاجأ سكان مدينة دبي برجل طائر ينطلق من موقع "متحف المستقبل"، ويحلّق في سماء المدينة حتى يحط رحاله على الأرض أخيرًا، لتوزيع دعوات خاصة قبيل افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض" الذي اختارته "ناشيونال جيوغرافيك" ضمن أجمل (14) متحفا في العالم حتى قبل افتتاحه الرسمي.
شكل بيضاوي فريد يحاكي أهدافه الرامية إلى استضافة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والتصاميم المعمارية جعل منه معجزة هندسية تمتدعلى مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً.
 يتألف المتحف من سبعة طوابق ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية. 

بيئة علمية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات، يوفرها هذا المتحف بمعروضاته التي تتبدّل كل 6 أشهر وبضمّه مختبرات للابتكار في مجالات متعدّدة أبرزها الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل.

هذا ويسلّط الضوء على مواضيع مختلفة تتعلق بالمستقبل كالسفر إلى الفضاء وتغيّر المناخ والبيئة.
وتتكون واجهة المتحف من 1024 قطعة فنية مصنعة بالكامل عن طريق الروبوتات و تحتضن الحديقة المحيطة به 80 نوعا وفصيلة من النباتات، مزودة بنظام ري ذكي وآلي.

وتزامنًا مع افتتاحه، طبع موظفو مطارات دبي ختم "متحف المستقبل" على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها.
 
 
 
من جهته، علّق الشيخ بن راشد على الافتتاح بتغريدة على  حسابه عبر "تويتر"  قائلًا: "أطلقنا اليوم بحمدالله معلماً علمياً ومعرفياً عالمياً … متحف المستقبل .. الأجمل في العالم في المعني والمبنى.. أداة لاستشراف مستقبلنا.. وحاضنة لأفكار شبابنا.. ومؤسسة لترسيخ معارفنا.. صرح سيتعدى أثره الإمارات والمنطقة بإذن الله لسنوات عديدة قادمة".
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرًا من المصورين المحترفين  قصدوا في وقت سابق محيط المتحف الذي يعتبر تجسيدا واقعيا لأحدث ما توصل إليه الإبداع الهندسي البشري و توجهت عدساتهم باتجاه واجهة المتحف الذي بات نموذجا مثاليا لما يطمح المصورون إليه في حكاية الضوء والظلال والإخراج الفني الإبداعي للصور.
 
 
 
 
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