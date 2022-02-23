واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية "تمول" الحوثيين

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الشبكة الدولية التي تدعم الحوثيين يترأسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".وأضافت: "الشبكة المدعومة من فيلق القدس الإيراني حولت ملايين الدولارات لدعم هجمات الحوثيين".وأكدت وزارة الخزانة في بيان أن "الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين"، مضيفة أن الحوثيين "يواصلون حملاتهم الهدامة في اليمن رغم دعوات السلام المستمرة من المجتمع الدولي".