عقوبات على الشركة المشغلة لمشروع "السيل الشمالي 2"

وقال بايدن، في بيان أصدره مساء الأربعاء ونشره البيت الأبيض: "منذ بدء روسيا نشر قواتها على الحدود الأوكرانية عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا للرد بشكل قوي وموحد. كما قلت خلال لقائه بالمستشار (الألماني أولاف) شولتس في وقت سابق من هذا الشهر، كانت ألمانيا رائدة في هذه الجهود، وقمنا بتنسيق جهودنا بشكل وثيق لوقف خط أنابيب السيل الشمالي 2 إذا واصلت روسيا عزوها أوكرانيا".وتابع بايدن: "بالأمس، بعد مزيد من المشاورات الوثيقة بين حكومتينا، أعلنت ألمانيا أنها توقف عملية إصدار الترخيص لخط الأنابيب. واليوم وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ومسؤوليها"، مضيفاً أن "هذه الخطوات جزء آخر من الشريحة الأولية لعقوباتنا ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا. كما أكدت بوضوح، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد".وختم الرئيس الأمريكي بالقول: "من خلال أفعاله، قدم الرئيس بوتين للعالم حافزا ساحقا للتخلي عن الغاز الروسي والانتقال إلى أشكال الطاقة الأخرى"، معرباً عن شكره لـ"المستشار شولتس على شراكته الوثيقة والتزامه الثابت بتحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها".