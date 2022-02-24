بوتين: ليس لدينا أي خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، اليوم، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا الاتحادية، إلى العدالة".وشدد الرئيس بوتين، على أنه لا توجد أية خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا.وقال: "في الوقت نفسه، لا يدخل في خططنا احتلال الأراضي الأوكرانية. لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة".