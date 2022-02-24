Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شركة فرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها ضد كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الرئيس الأوكراني: كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب

دوليات

2022-02-24 | 04:34
الرئيس الأوكراني: كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب
المصدر:
الجزيرة نت
4,155 مشاهدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعدما شنّ هذا الأخير هجوما عسكريا على بلاده.

و دعا الرئيس الأكراني في كلمة له، كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب. مضيفا أن بلاده تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات.

وتابع: "أيها الأوكرانيون دافعوا عن بلادكم بكل ما يمكن".

واشار الى أن الجيش الأوكراني سيرد بقوة على الاعتداءات الروسية، معتبرا ما فعلته روسيا هذا اليوم يشبه أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية.

كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. من أجل إجبار روسيا على السلام وذلك عقب بدء موسكو العمليات العسكرية ضد بلاده.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فقد صرح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان، اليوم الخميس، "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتن". كما أكد الرئيس الأوكراني تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن إنفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا. مضيفا أن “فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة”. كما ناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

كما أعلن الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، عن فرض الأحكام العرفية وذلك في أول تعليق له على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن بدء العمليات العسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان: "أعزائي المواطنين الأوكرانيين، أعلن الرئيس بوتين هذا الصباح عملية عسكرية خاصة في دونباس. شنت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية وحرس حدودنا. وسمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية على كامل أراضي بلدنا".

وأضاف: "قبل دقيقة أجريت محادثة مع الرئيس بايدن. لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في توحيد الدعم الدولي. اليوم يجب على كل واحد منكم التزام الهدوء. ابقوا في المنزل إذا استطعت. نحن نعمل. الجيش يعمل. قطاع الدفاع والأمن بأكمله يعمل".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "لا تصابوا بالذعر. نحن أقوياء. نحن جاهزون لكل شيء. سنفوز بالجميع لأننا أوكرانيا".
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:21 | 2022-02-24 09:21
09:17 | 2022-02-24 09:17
09:14 | 2022-02-24 09:14
المزيد
الحرب بين روسيا وأوكرانيا
08:22 | 2022-02-24 08:22
06:51 | 2022-02-24 06:51
06:41 | 2022-02-24 06:41
06:14 | 2022-02-24 06:14
06:09 | 2022-02-24 06:09
06:08 | 2022-02-24 06:08
06:01 | 2022-02-24 06:01
05:03 | 2022-02-24 05:03
04:34 | 2022-02-24 04:34
04:26 | 2022-02-24 04:26
04:11 | 2022-02-24 04:11
04:09 | 2022-02-24 04:09
03:48 | 2022-02-24 03:48
03:42 | 2022-02-24 03:42
03:31 | 2022-02-24 03:31
02:36 | 2022-02-24 02:36
02:04 | 2022-02-24 02:04
01:42 | 2022-02-24 01:42
01:18 | 2022-02-24 01:18
01:09 | 2022-02-24 01:09
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.