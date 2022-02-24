أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية - عاجل

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها خسرت أكثر من 40 من جنودها، بالإضافة إلى تقارير عن سقوط نحو 10 قتلى بين المدنيين، جراء العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا فجر اليوم الخميس.

وصرح مساعد الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، أثناء موجز صحفي بأن عشرات العسكريين الأوكرانيين أصيبوا جراء الضربات الروسية

وأكدت السلطات الاوكرانية، مقتل 18 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، بالاضافة الى مقتل 6 أشخاص على الأقل في مدينة بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية.

في غضون ذلك، أكد مستشار وزير الداخلية الاوكراني أنطون غيراشينكو على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن صاروخين مجنحين استهدفا الموقع العسكري في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف الذي أفادت تقارير صحفية بأنه يضم مركز العمليات الخاصة للجيش.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها تطال المواقع العسكرية حصرا، متهمة السلطات الأوكرانية بتصوير مشاهد بشكل مسبق لفبركة سقوط قتلى بين المدنيين.