بعد رفضها الزواج منه.. باكستاني يقطع رأس صديقته والقضاء يصدر حكمه

وقال الادعاء أن "زاهر جعفر تربطه صداقة منذ فترة طويلة مع نور مقدم، وهي ابنة دبلوماسي تبلغ من العمر 27 عاما، لكنها رفضت عروضه للزواج".واضاف انه "في واقعة حدثت بمنزل جعفر الكائن بإحدى المناطق الراقية بالعاصمة إسلام آباد في تموز الماضي"، موضحا إن "نور مقدم قفزت من النافذة عندما رفض جعفر قبول رفضها، لكنه أمر حارس أمن وطباخا بالإمساك بها قبل قيامه بقتلها".وانتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت يظهر جعفر وهو يسحبها إلى منزله.وقالت الشرطة في محاضر تم تقديمها للمحكمة خلال المحاكمة إن "جعفر اغتصب نور مقدم قبل أن يقتلها بوحشية، وكانت الضحية ذهبت إلى منزل جعفر لتوديعه حيث كانت تعتزم السفر للخارج".واشار الادعاء العام الى ان "المحكمة قضت بسجن اثنين من العاملين بالمنزل عشر سنوات لكل منهما بتهمة التواطؤ في جريمة القتل".ونظمت أسرة نور مقدم وأصدقاؤها مع نشطاء حقوقيين حركة للمطالبة بالعدالة، وأقاموا وقفات احتجاجية على ضوء الشموع، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "العدالة لنور".