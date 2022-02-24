ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.. التشيك تغلق القنصليات الروسية

وقال رئيس الوزراء التشيكي، إن "حكومة جمهورية التشيك قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية باستثناء الحالات الإنسانية".وأضاف أن "الحكومة قررت إغلاق القنصليتين الروسيتين في برنو وكارلوفي فاري".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم ، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.