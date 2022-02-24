بوتين: ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري

اعتبر الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري.

وعقد بوتين اجتماعا مع ممثلي رجال الأعمال الروس لبحث تداعيات الأزمة مع أوكرانيا، مشيرا لانعقاد هذا الاجتماع "في ظروف استثنائية".



وقال بوتين، إن "المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى"، مشيراً الى أن "المخاطر كان يمكن أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات".

وتابع "لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا فهم هذا الأمر".

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.