لوغانسك: جيش أوكرانيا قصف 10 مراكز سكنية 33 مرة

وأضاف البيان: "تفيد معطيات ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، بأنه اعتبارا من الساعة 03:00 من يوم 25 فبراير 2022، تم تسجيل 33 هجوما على 10 مراكز سكنية في الجمهورية من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن العمل جار في الوقت الراهن، لتحديد الخسائر البشرية والمادية.صباح يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من اعتداءات الجيش الأوكراني، وذكر أن هدف العملية نزع سلاح أوكرانيا.