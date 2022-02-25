القوات الروسية تسيطر على قناة إمدادات المياه جنوب أوكرانيا - عاجل

أعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنهاء الحصار المائي الذي ضربه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 2014 وأصبحت من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم. وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا". ونوه إلى أن قناة شمال القرم أنشأها الاتحاد السوفيتي وليس أوكرانيا، لإمداد شبه جزيرة القرم بالماء العذب. وأغلقها نظام الحكم الأوكراني لمعاقبة أهالي القرم على تأييدهم لعودة إقليمهم إلى روسيا. وأصبحت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية في بداية خمسينات القرن الماضي.

