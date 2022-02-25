الدفاع الروسية: عطلنا 118 منشأة أوكرانية واستسلم 150 جنديا من قواتهم

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم الجمعة أن القوات الروسية دمرت أثناء العملية في أوكرانيا 18 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى و7 منظومات من راجمات الصواريخ و41 قطعة من المركبات العسكرية وخمسة زوارق قتالية.كما أسقطت القوات الروسية خمس طائرات مقاتلة وطائرة مروحية وخمس طائرات مسيرة أوكرانية، حسبما أفاد المتحدث.وأضاف أنه خلال الأعمال العدائية ألقى أكثر من 150 جنديا من مختلف صنوف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا، وأن بيبنهم 82 جنديا تابعون للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا.وأشار كوناشينكوف إلى أنه بعد استسلام هؤلاء العسكريين وتوقيعهم على تعهد بعدم المشاركة في المعارك، ستتم إعادتهم إلى عائلاتهم.واليوم الجمعة واصلت القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.