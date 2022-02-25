روسيا تحظر طيران شركات المملكة المتحدة فوق أراضيها - عاجل

حظرت روسيا وصول أو عبور الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة أو المسجلة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية، وذلك ردا على إجراء مماثل أعلنته لندن أمس.





وقالت: "25 فبراير/شباط 2022، اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي لرحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالمملكة المتحدة أو مسجلون في المملكة المتحدة، إلى نقاط على أراضي روسيا بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي لروسيا الاتحادية".

وأضافت: "تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة المتحدة ردًا على القرارات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة للطائرات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا او مسجلة في روسيا".

يوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متحدثًا في البرلمان فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا لنزع السلاح من أوكرانيا، إن لندن تمنع شركة إيروفلوت من العمل في المملكة المتحدة.