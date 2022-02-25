أوكرانيا تطلب من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ – عاجل

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب لغارة جوية وتم تشغيل أجهزة الإنذار مجددا، كما طلبت من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.
ونشرت إدارة مدينة كييف على موقعها في "تيليغرام" تحذيرا قالت فيه لقد "تم الإعلان عن تهديد جوي في كييف! نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى ملاجئ الحماية المدنية!".
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن سكان العاصمة يمكنهم اللجوء إلى مترو كييف، حيث تم تخصيص أربع محطات لهذا الغرض.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء "أونيان" الأوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات، في مناطق مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف.
وقالت الوكالة إن دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر في مناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية، فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة ترويشينا.