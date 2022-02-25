أوكرانيا تطلب من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ – عاجل

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب لغارة جوية وتم تشغيل أجهزة الإنذار مجددا، كما طلبت من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

ونشرت إدارة مدينة كييف على موقعها في "تيليغرام" تحذيرا قالت فيه لقد "تم الإعلان عن تهديد جوي في كييف! نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى ملاجئ الحماية المدنية!".