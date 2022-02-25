الرئيس الأوكراني: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد – عاجل

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، روسيا مرة أخرى إلى بدء مفاوضات بشأن وقف الأعمال القتالية.

وجاءت تصريحاته في خطاب أذيع في وقت مبكر من صباح الجمعة على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي: "عاجلاً أم آجلاً، ستظل روسيا مضطرة للتفاوض معنا والتحدث عن كيفية إنهاء الأعمال القتالية ووقف هذا الاجتياح". ويعتقد الرئيس الأوكراني أنه "كلما بدأت هذه المحادثة مبكرًا، قلّت خسائر روسيا".

وأكد زيلينسكي، أن "أوكرانيا بقيت وحيدة، في حين تواصل دول العالم مشاهدة ما يحدث من بعيد".

وقال زيلينسكي: "في هذا الصباح ندافع عن بلادنا وحدنا، كما كان الحال بالأمس. أقوى دول العالم تشاهد من بعيد. هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ نحن نسمع ونرى أن هذا غير كاف".

وفي السياق نفسه، وأعلن زيلينسكي، أنه طلب مساعدات دفاعية وعقوبات ضد روسيا من مجموعة صيغة بوخارست.

وكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على "تويتر": "معًا يجب أن نضع روسيا على طاولة المفاوضات. نحن بحاجة إلى تحالف مناهض للحرب".

وأضاف زيلينسكي: "نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا نحتاج إلى مساعدة دولية فعالة. لقد بحثت ذلك مع الرئيس البولندي. وتوجهت إلى مجموعة التسع في صيغة بوخارست بشأن مساعدات دفاعية وعقوبات".

وأعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن "كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا ولكن يجب أن تحصل على ضمانات أمنية".

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، قد أمس الخميس، أنه "لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي"

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.