إيران: سننظم رحلات لإجلاء رعايانا من أوكرانيا بأسرع وقت

در سريع‌ترين زمان ممكن، براي حفظ امنیت و انتقال هموطنان عزيزِ مقیم #اوکراین ازطريق پرواز هواپیمایی هما اقدام خواهیم کرد.

باهمکاری وزارت امورخارجه درحال رایزنی با همتایان خود در کشورهای روسیه و اوکراین هستیم.#صیانت از جان و امنیت ایرانیان عزیز در اولویت دولت مردمی است. — رستم قاسمی (@RostamGhasemi) February 24, 2022

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال رستم قاسمي، وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني: "سنتخذ في أقرب وقت ممكن، إجراءات للحفاظ على أمن الرعايا الإيرانيين الأعزاء المقيمين في أوكرانيا ونقلهم جوا عبر شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف: "بالتعاون مع وزارة الخارجية، نجري حاليا مشاورات مع نظرائنا في روسيا وأوكرانيا، إذ إن الحفاظ على أرواح وأمن الإيرانيين الأعزاء يعد من أولويات الحكومة الشعبية".