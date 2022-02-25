روسيا تؤكد: مستعدون لمفاوضات رفيعة مع أوكرانيا

وقالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وخلال الاتصال دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي، إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة.وأكد شي جين بينغ، أن الصين تدعو لتسوية بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات.وتبادل الرئيسان شي جين بينغ وبوتين، وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.وأطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني، على تاريخ القضية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.