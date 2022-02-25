تسجيل إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية

وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر غريغوراش: "تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية عند الساعة 03,20 (01,20 ت غ الجمعة)".ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غريغوراش: "لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم".وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلغرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في "أشعة غاما"، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.وقال "من المستحيل حاليًا أن نحدّد أسباب (هذه البيانات) بفعل الاحتلال والتوتر".غير أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قال، اليوم الجمعة، إن البنية التحتية لمحطة تشرنوبيل النووية لم يلحق بها ضرر.