روسيا تقيّد الوصول إلى "فيسبوك"

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن "النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية اعتبرت الشبكة الاجتماعية متورطة في انتهاك حقوق وحريات مواطني روسيا".وأشارت إلى أن منصة "فيسبوك" فرضت قيودا غير معقولة على صفحة وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء وحظرت المواد من أربع وسائل إعلام روسية هي "قناة زفيزدا" و"وكالة نوفوستي" و"موقع لينتا.رو" و"موقع غازيتا.رو".وأوضحت أن "هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها"، مشيرة إلى أنه "لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات (Meta)، ولم يكن هناك استجابة لمطالب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية".