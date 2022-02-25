بايدن يختار أول قاضية سوداء ضمن المحكمة العليا

وقال بايدن عبر تغريدة في "تويتر": "يسرني الإعلان عن اختيار القاضية، كيتانجي براون جاكسون، للمحكمة العليا"، ليؤكد بذلك تقارير وسائل إعلام أوردت النبأ سابقا".وأضاف: "إنها واحدة من ألمع العقول القانونية وستكون قاضية استثنائية".وكانت جاكسون قد عينت في المحكمة الفدرالية في 2013، وحصلت على دعم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العام الماضي عندما تمت ترقيتها إلى محكمة الاستئناف في واشنطن دي سي، والتي تعد منطلقا للقضاة الساعين للانضمام للمحكمة العليا.ومع تعيين قاض ليبرالي مكان ليبرالي آخر، فإن اختيارها لن يعيد خلط تركيبة المحكمة، لكنها تعد لحظة كبيرة لبايدن على الصعيدين الشخصي والسياسي، حسب وكالة "فرانس برس".ويخضع اختيار قضاة للمحكمة العليا لعمليات تدقيق معمقة لتجنب أي مفاجأة غير سارة خلال مرحلة تثبيتهم في مجلس الشيوخ في جلسات تبث مباشرة عبر التلفزيون.وإذا نجحت براون جاكسون في اجتياز مرحلة التثبيت، ستصبح ثالث شخص أميركي أسود، بعد القاضيين ثورغود مارشال، وكلارنس توماس (الذي لا يزال عضوا في المحكمة)، وأول امرأة سوداء تنضم الى المحكمة العليا.