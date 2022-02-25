مجلس الأمن يفشل باعتماد قرار ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو، ضد مشروع القرار.وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واعتبر مشروع القرار العملية الروسية "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب كل القوات إلى خارج حدود أوكرانيا.كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تقديم الوثيقة باسم 65 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.