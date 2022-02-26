سقوط صاروخين "توتشكا رو" على منزل في دونيتسك

وأصدرت قيادة الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا قالت فيه إن "قوات الدفاع الجوي لدونيتسك الشعبية اعترضت وأسقطت صباح اليوم صاروخين من طراز "توشكا يو".وأضاف البيان: "تم إسقاط الصواريخ فوق منطقة خالية من السكان ما أدى إلى تضرر عدد من المباني".وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة العسكرية التابعة لقوات دونيتسك أنها تتقدم على محاور قتالية عدة في المنطقة، حيث تخوض مواجهات مع المجموعات اليمينية المتطرفة.