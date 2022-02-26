السعودية تعلن قواعد أداء العمرة في رمضان

أعلنت السلطات السعودية، قواعد أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المقبل.

وقالت السلطات السعودية المختصة، إن "حجز موعد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم سيكون عبر تطبيق "توكلنا" الإلكتروني"، مشيرة إلى الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيرا تحت مسمى "بوابة المناسك"، وذلك حسب قناة العربية.

وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة، والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء الماضي، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف".

وحسب صحيفة "عكاظ"، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف". وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها. وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة حددت، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.