الصحة الأوكرانية: 193 قتيلا من المدنيين بينهم 3 أطفال خلال الأيام الثلاثة الماضية

وذكرت الوزارة في بيان إن "193 قتيلا من المدنيين بينهم 3 أطفال في معارك خلال الأيام الثلاثة الماضية".وقال وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، إن السلطات الأوكرانية تعيد تخصيص مرافق الرعاية الصحية في البلاد لإفساح المجال لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية بسبب الأعمال العدائية.وكانت روسيا قد شنت هجوما واسعا على أوكرانيا، الخميس، عبر غارات جوية على مدن وقواعد عسكرية، كما أرسلت قوات برية ودبابات من اتجاهات متعددة.بدورها ناشدت الحكومة الأوكرانية المساعدة من الدول الحليفة حيث تكدس المدنيون في القطارات والسيارات للفرار، فيما وصلت اولى دفعات الأوكرانيين الفارين إلى بولندا.