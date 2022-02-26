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الرئيس الأوكراني: ما زلنا نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها - عاجل

دوليات

2022-02-26 | 05:19
الرئيس الأوكراني: ما زلنا نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها - عاجل
المصدر:
الجزيرة نت
3,356 مشاهدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ان معارك قوية لحماية كييف جرت في فيشهورود وفاسيلكوف استخدم فيها العدو المسيرات والمدرعات، فيما بين ان الجيش لا يزال يسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها.

وذكر زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة وتابعتها السومرية نيوز، ان "العدو أراد السيطرة على وسط كييف وتعيين الدمى التابعة له في دونيتسك لكننا أوقفنا مخططاته"، مبينا ان "العدو يقصف المناطق والمباني المدنية بمختلف الأسلحة".

واضاف ان "تمكنا من الصمود ونواصل مواجهة العدو وما زلنا نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها"، مشيرا الى ان "معارك قوية لحماية كييف جرت في فيشهورود وفاسيلكوف استخدم فيها العدو المسيرات والمدرعات".
 
وتابع، "نأمل أن تمتلك ألمانيا والمجر الشجاعة الكافية لدعم قرار إقصاء روسيا عن نظام سويفت"، لافتا الى ان "استهداف المباني المدنية بالصواريخ سبب كاف للعالم كي يقف معنا ضد الاحتلال الغاشم".
 
واضح ان "لشعبنا الحق في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وسيكون هذا إشارة دعم لنا"، مردفا، "أقول للشعب الروسي يجب إنهاء هذه الحرب ونرى احتجاجاتكم عليها وأقول للقوات المسلحة الأوكرانية إننا سننتصر".
 
وأكمل الرئيس الأوكراني ان "التحالف العسكري يعمل ونحصل على دعم كامل من الاتحاد الأوروبي لعزل روسيا عن نظام سويفت".
 
فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ان "فرنسا تؤيد منع نظام سويفت عن روسيا"، مضيفا ان "فرنسا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.
 
واضاف كوليبا، "دعوت لتقديم الحزمة الثالثة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على الفور لوقف الغزو الروسي".
 
وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية ان "هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي ونناشد الصليب الأحمر التدخل لنقلهم".
 
وقال الصليب الأحمر اننا "قلقون من تطورات الأوضاع في أوكرانيا ويجب ضمان حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي".

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