الاتحاد الأوروبي يقر "أقسى" حزمة عقوبات على الإطلاق ضد روسيا

وقال الاتحاد في بيان، "إقرار أقسى حزمة عقوبات على الإطلاق ضد قطاعات مالية ونخب سياسية في روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، "عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا".وجاء في بيان الوزارة،"بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات ، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".