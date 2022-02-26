"تويتر" تكشف عن مشكلات في الوصول لموقعها

وقالت شركة "تويتر"، إن "عدداً من الأشخاص يعانون مشكلات في الوصول للموقع".

وأكدت "العمل على حل المشكلة".

الى ذلك أعلنت بوابة Downdetector المتخصصة بتتبع أعطال الإنترنت، أن المستخدمين في روسيا يشكون من أعطال في منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر".وأشارت البوابة إلى أن "المشاكل في عمل (إنستغرام) بدأت منذ مساء الجمعة، حيث شكا أكثر من 80% من المستخدمين من التطبيق، و10% من إخفاقات عند تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي، و7% من الموقع ككل".وأضافت البوابة أن "حالات فشل في شبكة التواصل الاجتماعي (قيسبوك) المملوكة لشركة (ميتا) بدأت بالظهور كذلك مساء الجمعة، إذ اشتكى حوالي 55% من المستخدمين من مشاكل مع التطبيق، و38% من مشاكل في الموقع، و6% من المستخدمين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية".وتابعت: "بدأ المستخدمون يتحدثون عن مشاكل في عمل (تويتر) ظهر يوم السبت، حيث واجه 55% من الأشخاص مشكلة في تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، و38% عند استخدام التطبيق، و5% واجهوا مشكلة في فتح التعليقات".