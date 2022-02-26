الاتحاد الأوروبي يكشف عن "مساعدات عسكرية" الى أوكرانيا

وكتب ميشيل في تغريدة على "تويتر": "يتحقق الدفاع عن الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم الدعم لأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي سيسهل عملية إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.