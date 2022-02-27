وفد روسي يصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين – عاجل

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.





وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة.



وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".