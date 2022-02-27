ألمانيا تتجه لإغلاق مجالها الجوي أمام روسيا

وذكرت وزارة النقل الألمانية عبر "تويتر" الليلة الماضية: "الوزير فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأصدر تعليمات بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك".وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، وذلك ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.