أوكرانيا ترفض العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا – عاجل

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

وأعرب الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى "لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، واسطنبول"، متهما روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقا من بيلاروس.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".