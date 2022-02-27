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جندي أوكراني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا فعل؟

دوليات

2022-02-27 | 02:59
جندي أوكراني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا فعل؟
المصدر:
الحرة
10,710 مشاهدة

أشاد الجيش الأوكراني، بما وصفه بـ "بسالة" جندي فجر نفسه مع جسر لمنع القوات الروسية من التقدم أكثر إلى بلاده، وباتت قصته حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأوكرانية.

ونشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ما وصفته بالتضحية التي قدمها فيتالي سكاكون فولوديميروفيتش في منشور على صفحة الوكالة على فيسبوك.
 
وأشادت الرسالة بـ "العمل البطولي" الذي قام به فولوديميروفيتش، والذي قيل إنه منع الدبابات الروسية من عبور جسر في مدينة هينيشيسك في منطقة خيرسون جنوب البلاد.
 
وتعتبر المنطقة واحدة من العديد من المناطق في أوكرانيا حيث تقاتل فيها القوات الأوكرانية القوات الروسية منذ أن بدأت روسيا الضربات العسكرية في وقت مبكر من صباح الخميس.
 
وبدأت الهجمات بالصواريخ التي أصابت مواقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قيل إن مدفعية بعيدة المدى أطلقت على مدينة خاركيف، ثم وسعت القوات الروسية عمليتها العسكرية من ثلاث جهات، وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف في وقت مبكر من الجمعة.
 
وانتقل الجيش الروسي في النهاية إلى خيرسون، لكن ما قام به فولوديميروفيتش أبطأ القوات الروسية بما يكفي لكي "ينتقل الجنود الأوكرانيون وينظمون الدفاع" وفقًا لرسالة فيسبوك.
 
وأضاف المنشور أنه سيتم تكريم فولوديميروفيتش بعد وفاته بجائزة تقديراً لتضحيته.
 
وتم تلغيم جسر Henichesk ، لكن الجيش الأوكراني لم يكن لديه الوقت لتفجيره عن بعد مع تقدم القوات الروسية، وفقًا لهيئة الأركان العامة. وبحسب ما ورد اتصل فولوديميروفيتش وهو مهندس عسكري من كتيبة أخرى، بالوحدة عبر الراديو وأخبرهم أنه سيفعل ذلك بنفسه يدويًا.

وجاء في صفحة هيئة الأركان العامة على فيسبوك "بعدها سمع دوي انفجار على الفور وتوفي شقيقنا. وأدى عمله البطولي إلى إبطاء تقدم العدو بشكل كبير، مما سمح للوحدة بإعادة انتشار وتنظيم الدفاع".
 
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها الرسمي على تويتر الجمعة، أن روسيا منيت بخسائر فادحة.
 
وكتبت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، شهدت روسيا مقتل 2800 جندي، إلى جانب تدمير ما يصل إلى 80 دبابة و516 مركبة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع و10 طائرات مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر. وأعلنت الوزارة "نحن أقوياء! النصر لنا".

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