مصر تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ

وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا".وشددت الخارجية المصرية على "ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية في جنوب شرق أوكرانيا.