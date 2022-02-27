البيت الابيض: الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا

واتهم متحدث باسم البيت الأبيض "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات غير موجودة لتبرير اعتداءاته".وأضاف: "نحتاج للمزيد من العقوبات على روسيا، ويجب أن تعلن الدول تأييدها لأوكرانيا بدل الوقوف على الحياد".وكان الرئيس الروسي أمر في وقت سابق من اليوم، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.