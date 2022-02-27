وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، إنه "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدا الإثنين على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب مصر".ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق اليوم ، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وتأتي الدعوة لعقد هذا الاجتماع فيما لم تبد الدول العربية موقفا واضحا تعليقا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.