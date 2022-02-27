"تشرنوبل".. سيطر عليها الروس ويديرها الأوكرانيون

وأظهرت مقاطع الفيديو بحسب "سكاي نيوز عربية"، المفاعل محاطا بالدّبابات والمدرعات، واللافت إلى أن صورا أظهرت جنودا من الحرس الوطني الأوكراني، وقد ظهر عليهم التعاون مع القوات الخاصّة الرّوسيّة داخل المحطة.ويقول أحد الجنود الروس، وقد غطّى وجهة أمام الكاميرات، إنّ مستويات الإشعاع "تحت السيطرة"، مؤكّدا أن "حماية المنطقة تتم (بالاشتراك) مع الحرس الوطني الأوكراني والموظفين المدنيين الذين يعملون هنا".وأثار هذا المقطع تساؤلات، منها لماذا حتى الآن يدير المفاعل العمّال المدنيون في أوكرانيا؟ ولماذا يشارك الحرس الوطني الأوكراني في تأمين المنشآت مع احتدام القتال بين الجانبين؟ويقول الخبير النووي ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقا، الدكتور علي عبد النبي، بأن محطة تشرنوبل النووية كان تحوي 4 مفاعلات روسية الصّنع، ولا يوجد منها في العالم سوى في روسيا وأوكرانيا.وحسب عبد النبي، فالمفاعل رقم أربعة هو الذي تسبّب في كارثة الانفجار عام 1986، التي دمَّرت سقف المفاعل الذي يزن 2000 طن من الحديد والفولاذ؛ وهو ما أدّى لتسرب إشعاعي ضخم، أما المفاعلات الباقية فخرجت من الخدمة على التوالي، وآخرها توقف عام 2000.ويلفت عبد النبي إلى أن خروج المفاعلات عن الخدمة ليس نهاية المطاف، فتوجد إجراءات طويلة الأمد، منها أعمال صيانة وتبريد للوقود النووي المحترق؛ الأمر الذي يحتم وجود فرق الصيانة وخبراء نوويين داخل المفاعل.كما أن المفاعل الذي تسبّب في الأزمة محاط بكتل خرسانية وفولاذية كبيرة جدّا، وهذا أيضا يحتاج إلى متابعة دورية.وفيما يخصّ التطور الأخير، يتابع الخبير النووي، القوات الروسية تعلم ما يحدث في منطقة المفاعلات، وحين اقتربت منها طلبت من القوات الأوكرانية عقد اتفاق يسمح ببقاء القوات الأوكرانية التي تحمي المفاعل وفرق الصيانة والخبراء؛ لأن إجلاءهم سيضع روسيا أمام مسؤولية الحفاظ على المفاعل، والقيام بالصيانة والوقاية.وحتى اللحظة تعتبر المنطقة مصدر إشعاعات خطيرة جدا، والطرفان يعيان هذا جيدا؛ فكان لا بد من اتفاق جدي بينهما حتى لا تتفاقم الأزمة، وفق المتحدث ذاته.ويرتبط مفاعل تشرنوبل بأحد أسوأ الكوارث الصحية في تاريخ البشرية، وهو انفجار في قلب المفاعل أدى لتسريب إشعاعي يعادل حجم وقدرة 500 قنبلة نووية من نفس نوع تلك التي ألقيت على اليابان على هيروشيما وناغازاكي.وحسب إحصائية لوزارة الصحة الأوكرانية فإن 2.3 ملايين من السكان ما زالوا يعانون من الكارثة.كما تسبّب الانفجار في تلوث 1.4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وبيلاروسيا بالإشعاعات الملوّثة.