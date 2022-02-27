جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

وافق مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا الاثنين، حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 3 عن التصويت، فيما رفضت روسيا عقد الجلسة.







يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وغانا والغابون أيدت القرار، فيما رفضته روسيا، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.



والتصويت على عقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر إجرائي، ولا يؤثر فيه حق النقض "الفيتو".



وكانت آخر مرة انعقدت فيها جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.



ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عقدت 10 جلسات من هذا القبيل حيث كل جلسة تنص على إمكانية عقد عدد غير محدود من الاجتماعات على مدى عدة سنوات.



وقدمت الولايات المتحدة وألبانيا في وقت سابق مقترحا إلى مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الوضع في أوكرانيا.يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وغانا والغابون أيدت القرار، فيما رفضته روسيا، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت.والتصويت على عقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر إجرائي، ولا يؤثر فيه حق النقض "الفيتو".وكانت آخر مرة انعقدت فيها جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، عقدت 10 جلسات من هذا القبيل حيث كل جلسة تنص على إمكانية عقد عدد غير محدود من الاجتماعات على مدى عدة سنوات.

وتطرح فرنسا، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للاستجابة لحاجات السكان في أوكرانيا"، في ظل الغزو الروسي.

وأوضح بيان صدر عن الإليزيه، أنه "إلى جانب التحرك الإنساني العاجل، ستدعو فرنسا إلى وقف لإطلاق النار يجب أن يسبق أي مباحثات سلام".