بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا - عاجل

وبحسب وكالة سبوتنيك فأن "المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ دقائق معدودة".وأكدت الوكالة، ان "الجانبين متواجدين في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات".وأعلنت، "وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي".وأوضحت، أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.