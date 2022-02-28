بوتين: الغرب "إمبراطورية الأكاذيب"

وقال الكرملين أن بوتين خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وكبار المسؤولين، "وصف المجتمع الغربي بـ"إمبراطورية الأكاذيب"، الذي يحاول تنفيذ عقوبات ضد روسيا".وأكد المتحدث باسم الكرملين، أنه "لدى بلاده خطة للرد على الإجراءات والعقوبات القوية والمؤلمة"، مشددا على أن "روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار".في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الروسي وصناديق الاستثمار الحكومية.و قال مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة في استهداف البنك المركزي الروسي.